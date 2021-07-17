В России проведут эксперимент с усиленной электронной подписью на госуслугах

В России с 20 по 30 июля 2021 года в соответствии с постановлением правительства будет проведён эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», — говорится в постановлении.

Согласно документу, таким образом власти намерены протестировать использование физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. За координацию эксперимента будет отвечать Минцифры России.

В апреле в МВД раскрыли подробности процесса выдачи россиянам так называемых электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).