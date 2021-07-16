Мурашко назвал условие для обращения к врачу после вакцинации

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что необходимо обращаться к врачу в случае, если после вакцинации повышенная температура сохраняется более 24—36 часов.
Мурашко назвал условие для обращения к врачу после вакцинации
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В случае… если температура сохраняется более 24—36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурашко отметил, что имеет значение, насколько сильно растёт температура.

Министр объяснил, что аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, а все используемые вакцины в целом переносятся хорошо.

Ранее Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить