Мурашко назвал условие для обращения к врачу после вакцинации
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- РИА Новости
«В случае… если температура сохраняется более 24—36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — приводит его слова ТАСС.
Также Мурашко отметил, что имеет значение, насколько сильно растёт температура.
Министр объяснил, что аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, а все используемые вакцины в целом переносятся хорошо.
Ранее Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.