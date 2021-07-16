Мурашко назвал условие для обращения к врачу после вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что необходимо обращаться к врачу в случае, если после вакцинации повышенная температура сохраняется более 24—36 часов.

«В случае… если температура сохраняется более 24—36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурашко отметил, что имеет значение, насколько сильно растёт температура.

Министр объяснил, что аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, а все используемые вакцины в целом переносятся хорошо.

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