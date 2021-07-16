Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России

В России от коронавируса лечатся 865 тыс. человек, из них 77% получают медицинскую помощь амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Ситуация по количеству заболевших остается напряжённой, 865 тыс. человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — приводит РИА Новости его слова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.