Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России

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В России от коронавируса лечатся 865 тыс. человек, из них 77% получают медицинскую помощь амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России
  • РИА Новости

«Ситуация по количеству заболевших остается напряжённой, 865 тыс. человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — приводит РИА Новости его слова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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