Путин назначил Храпова на пост замглавы МВД России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замглавы Министерства внутренних дел России.

РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в документе. Также этим указом генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин освобождён от должности замминистра внутренних дел России. В мае Путин назначил Владимира Винокурова российским послом в Гватемале.