Путин назначил Храпова на пост замглавы МВД России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замглавы Министерства внутренних дел России.
Путин назначил Храпова на пост замглавы МВД России
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в документе. 

Также этим указом генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин освобождён от должности замминистра внутренних дел России. 

В мае Путин назначил Владимира Винокурова российским послом в Гватемале.

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