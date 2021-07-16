Путин назначил Храпова на пост замглавы МВД России
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в документе.
Также этим указом генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин освобождён от должности замминистра внутренних дел России.
В мае Путин назначил Владимира Винокурова российским послом в Гватемале.