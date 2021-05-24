Путин назначил посла в Гватемале

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Винокурова российским послом в Гватемале, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Винокурова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гватемала», — говорится в указе.

При этом Винокуров освобождён от должности посла России в Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также от обязанностей постоянного представителя России при Международном органе по морскому праву в Кингстоне (Ямайка).

На указанные должности назначен Сергей Петрович.

В марте Путин назначил нового посла в Узбекистане.