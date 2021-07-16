В Подмосковье в квартире найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в квартире в подмосковном Фрязине.

«Обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями: хозяина квартиры 1965 года рождения и его сожительницы 1975 года рождения», — цитирует «Москва 24» сообщение областного СК.

По предварительным данным следствия, погибшие злоупотребляли алкоголем.

На месте происшествия обнаружено гладкоствольное ружьё с патронами, а также разрешение на хранение оружия.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Иркутска арестовал 34-летнего местного жителя, который 13 июля угрожал сбросить с балкона 13-го этажа многоэтажного жилого дома собственного трёхлетнего сына.