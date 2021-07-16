В Подмосковье в квартире найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями

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Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в квартире в подмосковном Фрязине.
В Подмосковье в квартире найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями
  • РИА Новости

«Обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями: хозяина квартиры 1965 года рождения и его сожительницы 1975 года рождения», — цитирует «Москва 24» сообщение областного СК.

По предварительным данным следствия, погибшие злоупотребляли алкоголем.

На месте происшествия обнаружено гладкоствольное ружьё с патронами, а также разрешение на хранение оружия.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Иркутска арестовал 34-летнего местного жителя, который 13 июля угрожал сбросить с балкона 13-го этажа многоэтажного жилого дома собственного трёхлетнего сына.

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