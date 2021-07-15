В Иркутске арестовали угрожавшего сбросить ребёнка с балкона мужчину

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал 34-летнего местного жителя, который 13 июля угрожал сбросить с балкона 13-го этажа многоэтажного жилого дома собственного трёхлетнего сына.

Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе суда.

Как уточняется, мужчине вменяют покушение на убийство малолетнего. Под стражей он пробудет не менее двух месяцев.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование данного уголовного дела.

В мае сайт progorod43 сообщал, что в Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка.