В Иркутске арестовали угрожавшего сбросить ребёнка с балкона мужчину
- РИА Новости
Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе суда.
Как уточняется, мужчине вменяют покушение на убийство малолетнего. Под стражей он пробудет не менее двух месяцев.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование данного уголовного дела.
В мае сайт progorod43 сообщал, что в Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка.