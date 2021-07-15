Бастрыкин поставил на контроль дело об угрозе жизни ребёнка в Иркутске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела в отношении мужчины, который угрожал сбросить своего трёхлетнего сына с балкона в Иркутске,

Ранее сообщалось, что в центре Иркутска мужчина вылез на парапет балкона. Он кричал, требовал встречи с супругой и угрожал сбросить ребёнка.

Глава СК также поставил на контроль проверки по нескольким инцидентам, которые появились в СМИ, уточнили в ведомстве.

«Александр Бастрыкин поставил все возбуждённые уголовные дела и процессуальные проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководству территориальных следственных органов доложить по всем вышеизложенным фактам», — говорится в сообщении на сайте СК.

13 июля стало известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.