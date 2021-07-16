В Татарстане заболеваемость COVID-19 с июня увеличилась почти на 60%

В Татарстане за минувшие сутки выявили ещё 51 случай COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала замглавы управления республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«По сравнению с июнем текущего года заболеваемость увеличилась практически на 60%», — добавила Авдонина, уточнив, что подъём заболеваемости начался с 25 июня.

Как сообщает inkazan.ru, всего на сегодняшний день коронавирусом в регионе переболели 23 149 человек. Под наблюдением остаются 1625 контактных жителей.

Всего за сутки проведено 8332 теста на коронавирус. За весь период тестирование прошли 2,9 млн граждан.

Ранее инфекционист, врач высшей категории София Русанова в беседе с URA.RU дала советы по использованию медицинских масок.