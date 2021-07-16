В Татарстане заболеваемость COVID-19 с июня увеличилась почти на 60%

Короткая ссылка
В Татарстане за минувшие сутки выявили ещё 51 случай COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала замглавы управления республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
В Татарстане заболеваемость COVID-19 с июня увеличилась почти на 60%
  • РИА Новости

«По сравнению с июнем текущего года заболеваемость увеличилась практически на 60%», — добавила Авдонина, уточнив, что подъём заболеваемости начался с 25 июня.

Как сообщает inkazan.ru, всего на сегодняшний день коронавирусом в регионе переболели 23 149 человек. Под наблюдением остаются 1625 контактных жителей.

Всего за сутки проведено 8332 теста на коронавирус. За весь период тестирование прошли 2,9 млн граждан.

Ранее инфекционист, врач высшей категории София Русанова в беседе с URA.RU дала советы по использованию медицинских масок.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить