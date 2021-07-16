Подводники Северного флота провели учения по испытанию вооружения

Короткая ссылка
Подводники Северного флота провели специальные учения по испытанию систем и вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.
Подводники Северного флота провели учения по испытанию вооружения
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок.

Также в учениях приняли участие спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолётов базовой патрульной авиации альянса», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить