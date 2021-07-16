Подводники Северного флота провели учения по испытанию вооружения
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Северного флота.
В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок.
Также в учениях приняли участие спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».
«В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолётов базовой патрульной авиации альянса», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.