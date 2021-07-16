Подводники Северного флота провели учения по испытанию вооружения

Подводники Северного флота провели специальные учения по испытанию систем и вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.

Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок.

Также в учениях приняли участие спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолётов базовой патрульной авиации альянса», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.