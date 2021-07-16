Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Мы приняли решение о закрытии 6 тыс. ковидных коек и перепрофилировании их в обычную работу. Это такое серьёзное решение, которое позволит улучшить плановую помощь, с одной стороны, с другой стороны — показывает, что ситуация действительно улучшается», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что с 19 июля в Москве будет снят запрет на работу заведений общепита в ночное время при условии соблюдения эпидемических требований.

Кроме того, в городе также отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

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