Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам в условиях пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что её ведомство разработало рекомендации по проведению выборов в условиях пандемии.

«Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что новым в рекомендациях является призыв вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня. Под этим подразумеваются, в частности, члены избирательной комиссии и наблюдатели.

«Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придёт голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лживой информацию, появившуюся в СМИ, о якобы обсуждении переноса сентябрьских выборов в стране на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.