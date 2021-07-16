Мурашко рассказал о числе ежедневно вакцинирующихся от COVID-19

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ежедневно в стране прививаются более 500 тыс. человек.
Мурашко рассказал о числе ежедневно вакцинирующихся от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В целом вакцинация идёт стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тыс. вакцинируются ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, медицинская система справляется с обеспечением процесса вакцинации.

«Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объёмами вакцинации», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить