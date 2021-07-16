Мурашко рассказал о числе ежедневно вакцинирующихся от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ежедневно в стране прививаются более 500 тыс. человек.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В целом вакцинация идёт стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тыс. вакцинируются ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, медицинская система справляется с обеспечением процесса вакцинации.

«Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объёмами вакцинации», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.