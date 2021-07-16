Госдума приняла решение не исполнять рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках

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Совет Госдумы единогласно принял заявление, в соответствии с которым призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России признаётся противоречащим Конституции.
Госдума приняла решение не исполнять рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках
  • РИА Новости

«Все члены совета Государственной думы (а они представляют разные политические фракции) единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам «ценностей». Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В заявлении подчёркивается, что российская сторона «не приемлет бесцеремонного вмешательства во внутренние дела».

Как передаёт РИА Новости, ЕСПЧ опубликовал на своём сайте сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России. Также он призвал ввести в стране юридическую процедуру, которая позволит узаконить подобные отношения.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России.

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