В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

По его словам, России первую волну коронавируса действительно удалось пройти лучше, чем европейским странам.

«Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности, это очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше — в ходе второй волны, через которую мы проходим, — идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун», — сказал Песков.

При этом он заявил, что Россия не так далеко продвинулась в деле вакцинации населения, как хотелось бы.

«Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями», — добавил Песков.

По его словам, показатели смертности достаточно высокие.

«Смертность увеличилась, вирус становится более агрессивным, более заразным. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия и существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также сказал, что тем не менее протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных.

«Это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры», — отметил Песков.

По данным на 16 июля, в России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 907 999 пациентов с COVID-19.

За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 799 человек. Это максимальное суточное значение с начала пандемии.