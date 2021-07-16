В Совфеде поддержали продление срока действия подлежащих замене паспортов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней.

«Мне кажется, это удобно для людей. Не надо сразу лихорадочно бежать записываться на приём, фотографироваться, собирать документы и справки», — сказал сенатор.

Он добавил, что в случае замены паспорта в 14 лет правила замены документа остаются неизменными.

«В течение двух недель после дня рождения, если я не ошибаюсь, надо прибыть с личным заявлением и родителями. Так что для подростков остаются более строгие правила», — заключил Рязанский.

Ранее стало известно, что срок действия подлежащих замене паспортов продлён до 90 дней.