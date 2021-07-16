В Совфеде поддержали продление срока действия подлежащих замене паспортов
«Мне кажется, это удобно для людей. Не надо сразу лихорадочно бежать записываться на приём, фотографироваться, собирать документы и справки», — сказал сенатор.
Он добавил, что в случае замены паспорта в 14 лет правила замены документа остаются неизменными.
«В течение двух недель после дня рождения, если я не ошибаюсь, надо прибыть с личным заявлением и родителями. Так что для подростков остаются более строгие правила», — заключил Рязанский.
Ранее стало известно, что срок действия подлежащих замене паспортов продлён до 90 дней.