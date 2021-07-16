В ХМАО за сутки выявили 191 случай COVID-19

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 191 человека. Как отмечается, это самый высокий показатель с 26 января.
В ХМАО за сутки выявили 191 случай COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтверждён 191 новый случай COVID-19. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 866 человек (пять человек за сутки). Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 61,5%. Коэффициент распространения инфекции — 1,08», — сказано в сообщении оперштаба.

По данным Департамента здравоохранения, состояние 124 пациентов оценивается как тяжёлое, 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор доктор медицинских наук Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

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