В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

Оперативный штаб Тюменской области сообщил, что режим повышенной готовности из-за пандемии продлили в регионе на два месяца — до 12 сентября.

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Об этом сообщает URA.RU. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года №120-п «О введении режима повышенной готовности». «Ситуация крайне напряжённая. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.