В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

Короткая ссылка
Оперативный штаб Тюменской области сообщил, что режим повышенной готовности из-за пандемии продлили в регионе на два месяца — до 12 сентября.
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года №120-п «О введении режима повышенной готовности».

«Ситуация крайне напряжённая. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить