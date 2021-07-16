В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии
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Об этом сообщает URA.RU.
Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года №120-п «О введении режима повышенной готовности».
«Ситуация крайне напряжённая. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.