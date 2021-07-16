В Москве выявили 5382 случая коронавируса за сутки
В Москве в течение суток зарегистрировали 5382 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.
- РИА Новости
«Москва — 5382», — сообщает оперштаб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.
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