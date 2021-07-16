В Москве выявили 5382 случая коронавируса за сутки

В Москве в течение суток зарегистрировали 5382 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

«Москва — 5382», — сообщает оперштаб. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве. Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.