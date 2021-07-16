МЧС разрабатывает изменения по оказанию финансовой помощи регионам при ЧС

В МЧС намерены изменить правила предоставления региону помощи из федерального бюджета при чрезвычайной ситуации.

РИА Новости

«МЧС России разрабатывает изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на финансовое обеспечение мер по ликвидации ЧС», — приводит ТАСС сообщение. В МЧС добавили, что рассматривают варианты цифровизации процесса оказания финансовой помощи. Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.