МЧС разрабатывает изменения по оказанию финансовой помощи регионам при ЧС

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В МЧС намерены изменить правила предоставления региону помощи из федерального бюджета при чрезвычайной ситуации.
МЧС разрабатывает изменения по оказанию финансовой помощи регионам при ЧС
  • РИА Новости

«МЧС России разрабатывает изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на финансовое обеспечение мер по ликвидации ЧС», — приводит ТАСС сообщение.

В МЧС добавили, что рассматривают варианты цифровизации процесса оказания финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.

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