МЧС разрабатывает изменения по оказанию финансовой помощи регионам при ЧС
- РИА Новости
«МЧС России разрабатывает изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на финансовое обеспечение мер по ликвидации ЧС», — приводит ТАСС сообщение.
В МЧС добавили, что рассматривают варианты цифровизации процесса оказания финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.