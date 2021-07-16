Пострадавшие при нападении под Ростовом находятся в тяжёлом состоянии

Пострадавшие при нападении мужчины с ножом в автобусе в Ростовской области женщины находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в медучреждении, куда их госпитализировали.

«Обе женщины остаются в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Одна из них дышит самостоятельно, вторая находится на аппарате ИВЛ. Они в сознании», — приводит РИА Новости сообщение.

В медицинском учреждении добавили, что женщин прооперировали.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области.

Уточняется, что нападавший состоит на учёте у психиатра.