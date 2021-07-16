Пострадавшие при нападении под Ростовом находятся в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
«Обе женщины остаются в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Одна из них дышит самостоятельно, вторая находится на аппарате ИВЛ. Они в сознании», — приводит РИА Новости сообщение.
В медицинском учреждении добавили, что женщин прооперировали.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области.
Уточняется, что нападавший состоит на учёте у психиатра.