Пострадавшие при нападении под Ростовом находятся в тяжёлом состоянии

Короткая ссылка
Пострадавшие при нападении мужчины с ножом в автобусе в Ростовской области женщины находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в медучреждении, куда их госпитализировали.
Пострадавшие при нападении под Ростовом находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Обе женщины остаются в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Одна из них дышит самостоятельно, вторая находится на аппарате ИВЛ. Они в сознании», — приводит РИА Новости сообщение.

В медицинском учреждении добавили, что женщин прооперировали.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области.

Уточняется, что нападавший состоит на учёте у психиатра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить