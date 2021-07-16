Подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области задержали

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Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области.
Подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области задержали
  • © СУСК Рф по Ростовской области

Об этом сообщается на сайте СУСК России по региону.

«В ходе совместно проведённых следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступлений был задержан в Азове», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 15 июля 51-летний мужчина, находясь в автобусе, который следовал по маршруту Азов — Круглое, нанёс ножом трём пассажирам множественные ранения, после чего скрылся с места преступления.

«В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ещё две женщины 61 года и 55 лет были госпитализированы в медицинское учреждение», — добавили в СК.

Уточняется, что нападавший состоит на учёте у врача психиатра.

Ранее сообщалось, что в Азове возбуждено дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса.

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