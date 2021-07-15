В Азове возбуждено дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса

В Азове возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — говорится на сайте СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, 51-летний мужчина, находясь в автобусе, нанёс ножом трём пассажирам множественные ранения.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Ещё две пострадавшие (61 год и 55 лет) госпитализированы.

Отмечается, что личность мужчины установлена.

Как пишет Life.ru со ссылкой на региональный УМВД, «сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия».