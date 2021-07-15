В Азове возбуждено дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса

Короткая ссылка
В Азове возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса.
В Азове возбуждено дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — говорится на сайте СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, 51-летний мужчина, находясь в автобусе, нанёс ножом трём пассажирам множественные ранения.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Ещё две пострадавшие (61 год и 55 лет) госпитализированы.

Отмечается, что личность мужчины установлена.

Как пишет Life.ru со ссылкой на региональный УМВД, «сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить