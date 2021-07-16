В России на треть возросло число вакансий в сфере образования
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Об этом сообщают «Известия».
При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на который выпали основные ограничения из-за пандемии, рост составил 154%.
В последние месяцы также зафиксирован рост количества вакансий — это связано с поиском персонала на новый учебный год. Например, на конец июня по сравнению с первыми тремя месяцами рост составил 33%.
Увеличилась также медианная зарплата в профессиях, связанных с образованием и наукой. Она составила 24 842 рубля и выросла за квартал на 4%, а за год — на 18%.
Как отмечается, самыми востребованными вакансиями в сфере образования на «Авито» стали воспитатель, няня и учитель.
По сообщениям НСН, в апреле власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.