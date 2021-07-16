В России на треть возросло число вакансий в сфере образования

Короткая ссылка
Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», в II квартале текущего года в России количество вакансий в сфере образования выросло на треть.
В России на треть возросло число вакансий в сфере образования
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Melnikov

Об этом сообщают «Известия».

При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на который выпали основные ограничения из-за пандемии, рост составил 154%.

В последние месяцы также зафиксирован рост количества вакансий — это связано с поиском персонала на новый учебный год. Например, на конец июня по сравнению с первыми тремя месяцами рост составил 33%.

Увеличилась также медианная зарплата в профессиях, связанных с образованием и наукой. Она составила 24 842 рубля и выросла за квартал на 4%, а за год — на 18%.

Как отмечается, самыми востребованными вакансиями в сфере образования на «Авито» стали воспитатель, няня и учитель.

По сообщениям НСН, в апреле власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить