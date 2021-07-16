В России на треть возросло число вакансий в сфере образования

Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», в II квартале текущего года в России количество вакансий в сфере образования выросло на треть.

Об этом сообщают «Известия».

При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на который выпали основные ограничения из-за пандемии, рост составил 154%.

В последние месяцы также зафиксирован рост количества вакансий — это связано с поиском персонала на новый учебный год. Например, на конец июня по сравнению с первыми тремя месяцами рост составил 33%.

Увеличилась также медианная зарплата в профессиях, связанных с образованием и наукой. Она составила 24 842 рубля и выросла за квартал на 4%, а за год — на 18%.

Как отмечается, самыми востребованными вакансиями в сфере образования на «Авито» стали воспитатель, няня и учитель.

По сообщениям НСН, в апреле власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.