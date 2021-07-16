В ТОФ рассказали о возвращении крейсера «Владимир Мономах» на Камчатку

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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» возвратился на Камчатку после длительного похода. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).
В ТОФ рассказали о возвращении крейсера «Владимир Мономах» на Камчатку
  • globallookpress.com
  • © Rosneft

«Торжественная церемония встречи подводного атомохода прошла на пирсе главной базы подводных сил Тихоокеанского флота. На ней присутствовал командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба объединения, представители администрации Вилючинского городского округа, женсовета, родные и близкие моряков», — приводит ТАСС сообщение.

Командующий подводными силами ТОФ отметил, что экипаж крейсера успешно выполнил боевую задачу.

12 декабря атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

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