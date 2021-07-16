В ТОФ рассказали о возвращении крейсера «Владимир Мономах» на Камчатку

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» возвратился на Камчатку после длительного похода. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).

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