Дело о нападении на людей в автобусе в Красноярском крае передали в СК

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что дело по факту нападения на пассажиров в пригородном автобусе под Красноярском, в результате которого пострадали пять человек, было передано в СК.

РИА Новости