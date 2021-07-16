Дело о нападении на людей в автобусе в Красноярском крае передали в СК
- РИА Новости
«Уголовное дело прокурором района передано для дальнейшего расследования в Балахтинский МСО (межрайонный следственный отдел. — RT) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — говорится в заявлении.
По версии следствия, пассажир рейсового автобуса, направлявшегося из Красноярска в Минусинск, по неустановленным причинам набросился на людей с ножом, в результате чего в общей сложности пострадали пять человек, включая самого нападавшего.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.