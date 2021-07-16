Дело о нападении на людей в автобусе в Красноярском крае передали в СК

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Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что дело по факту нападения на пассажиров в пригородном автобусе под Красноярском, в результате которого пострадали пять человек, было передано в СК.
Дело о нападении на людей в автобусе в Красноярском крае передали в СК
  • РИА Новости

«Уголовное дело прокурором района передано для дальнейшего расследования в Балахтинский МСО (межрайонный следственный отдел. — RT) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — говорится в заявлении.

По версии следствия, пассажир рейсового автобуса, направлявшегося из Красноярска в Минусинск, по неустановленным причинам набросился на людей с ножом, в результате чего в общей сложности пострадали пять человек, включая самого нападавшего.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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