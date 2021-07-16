В Красноярском крае возбудили дело по факту нападения на водителя автобуса

По факту нападения с ножом на трёх человек в пригородном автобусе под Красноярском возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

РИА Новости

По данным следствия, пассажир рейсового автобуса нанёс ножевые ранения трём пассажирам и ударил ножом водителя. После остановки транспорта он нанёс ножевое ранение самому себе. На данный момент пострадавшие госпитализированы, водителю оказана медицинская помощь, подозреваемый в реанимации. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — заявили в пресс-службе. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, ведётся следствие. Ранее сообщалось, что в Азове возбуждено дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса.