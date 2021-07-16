В Красноярском крае возбудили дело по факту нападения на водителя автобуса
- РИА Новости
По данным следствия, пассажир рейсового автобуса нанёс ножевые ранения трём пассажирам и ударил ножом водителя. После остановки транспорта он нанёс ножевое ранение самому себе.
На данный момент пострадавшие госпитализированы, водителю оказана медицинская помощь, подозреваемый в реанимации.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — заявили в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, ведётся следствие.
Ранее сообщалось, что в Азове возбуждено дело после нападения мужчины с ножом на пассажиров автобуса.