Движение на участке МКАД перекрыто из-за второго за ночь ДТП
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«На внешней стороне 58 км МКАД ... водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок», — сообщает Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе съезда на Молодогвардейскую улицу.
Движение в районе аварии перекрыто по всем полосам, проезд осуществляется только по обочине.
Ранее в Кот-д'Ивуаре в результате ДТП погибли 23 человека.