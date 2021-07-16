Движение на участке МКАД перекрыто из-за второго за ночь ДТП

Второй за ночь грузовик перевернулся на МКАДе, движение перекрыто на внешней стороне 58 км МКАД, информирует столичный Дептранс.

«На внешней стороне 58 км МКАД ... водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок», — сообщает Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе съезда на Молодогвардейскую улицу.

Движение в районе аварии перекрыто по всем полосам, проезд осуществляется только по обочине.

Ранее в Кот-д'Ивуаре в результате ДТП погибли 23 человека.