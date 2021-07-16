Движение на участке МКАД перекрыто из-за второго за ночь ДТП

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Второй за ночь грузовик перевернулся на МКАДе, движение перекрыто на внешней стороне 58 км МКАД, информирует столичный Дептранс.
Движение на участке МКАД перекрыто из-за второго за ночь ДТП
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«На внешней стороне 58 км МКАД ... водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок», — сообщает Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе съезда на Молодогвардейскую улицу.

Движение в районе аварии перекрыто по всем полосам, проезд осуществляется только по обочине.

Ранее в Кот-д'Ивуаре в результате ДТП погибли 23 человека.

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