СМИ: в результате ДТП в Кот-д'Ивуаре погибли 23 человека
- AFP
«Из 34 раненых мы госпитализировали 16 человек, в том числе пять детей, среди взрослых трое в коме», — цитирует издание сообщение врача больницы Сен-Жан.
ДТП произошло примерно в 100 км от Абиджана, самого крупного города страны.
По данным СМИ, причиной инцидента стала лопнувшая шина микроавтобуса.
Ранее в Саратовской области 11 человек пострадали в результате ДТП с пятью машинами.
Также стало известно, что в Москве учёный погиб из-за травм после ДТП с самокатом.