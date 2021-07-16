СМИ: в результате ДТП в Кот-д'Ивуаре погибли 23 человека

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В Кот-д'Ивуаре в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком скончались 23 человека, ещё 34 пострадали, сообщает местная газета Fraternite Matin.
СМИ: в результате ДТП в Кот-д'Ивуаре погибли 23 человека
  • AFP

«Из 34 раненых мы госпитализировали 16 человек, в том числе пять детей, среди взрослых трое в коме», — цитирует издание сообщение врача больницы Сен-Жан.

ДТП произошло примерно в 100 км от Абиджана, самого крупного города страны.

По данным СМИ, причиной инцидента стала лопнувшая шина микроавтобуса.

Ранее в Саратовской области 11 человек пострадали в результате ДТП с пятью машинами.

Также стало известно, что в Москве учёный погиб из-за травм после ДТП с самокатом.

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