В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Францией и Чехией

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с радио «Комсомольская правда» прокомментировал возобновление авиасообщения с Францией и Чехией.

«Что касается Франции и Чехии — пока это косвенно имеет отношение к туризму. В будущем, скажем так, или транзит в настоящем. Прага и Париж — удобно вылетать в третьи страны. Мы сейчас для них в «красной зоне». В туристических целях ни с тестами, ни вакцинированным — запрещено», — прокомментировал Барзыкин.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля.