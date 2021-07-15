В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Францией и Чехией

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с радио «Комсомольская правда» прокомментировал возобновление авиасообщения с Францией и Чехией.
В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Францией и Чехией
  • Reuters

«Что касается Франции и Чехии — пока это косвенно имеет отношение к туризму. В будущем, скажем так, или транзит в настоящем. Прага и Париж — удобно вылетать в третьи страны. Мы сейчас для них в «красной зоне». В туристических целях ни с тестами, ни вакцинированным — запрещено», — прокомментировал Барзыкин.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля.

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