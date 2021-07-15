В Москве количество самозанятых достигло 650 тысяч

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице количество самозанятых достигло 650 тыс.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, это четверть от общего количества самозанятых в России. С начала года их число увеличилось на 172 тыс.

«В марте число самозанятых увеличилось на 34 тыс. человек, в апреле — на 31 тыс. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда ежемесячный прирост числа самозанятых достиг 29 тыс. человек», — сказал Ефимов.

Ранее доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.