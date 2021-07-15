Врач назвал правильной идею обеспечивать детей с диабетом датчиками за счёт государства
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«Сейчас родители детей с диабетом вынуждены приобретать такие датчики за свой счёт. Было бы правильно обеспечивать детей с диабетом датчиками за счёт государства. Такие датчики — предмет жизненной необходимости для больных диабетом», — цитирует Козлова «Байкал 24».
Как пишет ИА «Время Н», родители детей-диабетиков также просят внести системы НМГ в перечень выдаваемых медицинских изделий. Отмечается, что данная тема сейчас активно обсуждается в родительских сообществах и профильных группах в соцсетях.
По данному вопросу направлено множество обращений. Так, родители Нижегородской области уже обратились с заявлениями на сайт президента, в Общественную палату, ОНФ, к уполномоченному по правам ребёнка, к полпреду по ПФО, в прокуратуру и в ряд других государственных и общественных организаций. Как уточняется, на сегодняшний день обращения с сайта президента уже перенаправлены в Минздрав, а из Общественной палаты — в аппарат правительства.