Врач назвал правильной идею обеспечивать детей с диабетом датчиками за счёт государства

Главврач Иркутской детской областной клинической больницы, член общественного совета проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Юрий Козлов прокомментировал предложение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой приобретать жизненно необходимые приборы для измерения уровня глюкозы у детей-диабетиков за счёт бюджета.

«Сейчас родители детей с диабетом вынуждены приобретать такие датчики за свой счёт. Было бы правильно обеспечивать детей с диабетом датчиками за счёт государства. Такие датчики — предмет жизненной необходимости для больных диабетом», — цитирует Козлова «Байкал 24».

Как пишет ИА «Время Н», родители детей-диабетиков также просят внести системы НМГ в перечень выдаваемых медицинских изделий. Отмечается, что данная тема сейчас активно обсуждается в родительских сообществах и профильных группах в соцсетях.

По данному вопросу направлено множество обращений. Так, родители Нижегородской области уже обратились с заявлениями на сайт президента, в Общественную палату, ОНФ, к уполномоченному по правам ребёнка, к полпреду по ПФО, в прокуратуру и в ряд других государственных и общественных организаций. Как уточняется, на сегодняшний день обращения с сайта президента уже перенаправлены в Минздрав, а из Общественной палаты — в аппарат правительства.