В Совфеде прокомментировали ситуацию с правилами езды на электросамокатах
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- АГН «Москва»
«Сейчас правила движения электросамокатов регулируют на уровне регионов, пока на сегодняшний день не предусмотрено федеральное регулирование. Но мы видим, что ситуация ухудшается, люди не защищены. Я уверен, что в осеннюю сессию Госдума, и мои коллеги-сенаторы, и правительство России приступят к решению этого вопроса с практической стороны», — сказал он.
Башкин добавил, что попытки ограничить движение электросамокатов встречают ожесточённое сопротивление прокатчиков и недовольство пользователей. В этом вопросе нужно руководствоваться общественным благом и обеспечить безопасность граждан, подчеркнул он.
Ранее в Дептрансе Москвы назвали число ДТП с электросамокатами.
Также депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.