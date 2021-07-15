В Совфеде прокомментировали ситуацию с правилами езды на электросамокатах

Российские власти могут начать разработку правил езды на электросамокатах на федеральном уровне текущей осенью, сообщил «Радио 1» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Сейчас правила движения электросамокатов регулируют на уровне регионов, пока на сегодняшний день не предусмотрено федеральное регулирование. Но мы видим, что ситуация ухудшается, люди не защищены. Я уверен, что в осеннюю сессию Госдума, и мои коллеги-сенаторы, и правительство России приступят к решению этого вопроса с практической стороны», — сказал он.

Башкин добавил, что попытки ограничить движение электросамокатов встречают ожесточённое сопротивление прокатчиков и недовольство пользователей. В этом вопросе нужно руководствоваться общественным благом и обеспечить безопасность граждан, подчеркнул он.

Ранее в Дептрансе Москвы назвали число ДТП с электросамокатами.

Также депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.