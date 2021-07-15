В Совфеде прокомментировали ситуацию с правилами езды на электросамокатах

Короткая ссылка
Российские власти могут начать разработку правил езды на электросамокатах на федеральном уровне текущей осенью, сообщил «Радио 1» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с правилами езды на электросамокатах
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Сейчас правила движения электросамокатов регулируют на уровне регионов, пока на сегодняшний день не предусмотрено федеральное регулирование. Но мы видим, что ситуация ухудшается, люди не защищены. Я уверен, что в осеннюю сессию Госдума, и мои коллеги-сенаторы, и правительство России приступят к решению этого вопроса с практической стороны», — сказал он.

Башкин добавил, что попытки ограничить движение электросамокатов встречают ожесточённое сопротивление прокатчиков и недовольство пользователей. В этом вопросе нужно руководствоваться общественным благом и обеспечить безопасность граждан, подчеркнул он.

Ранее в Дептрансе Москвы назвали число ДТП с электросамокатами.

Также депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить