Анна Попова прокомментировала необходимость соблюдения масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему россиянам надо соблюдать масочный режим даже в том случае, если они вакцинировались от COVID-19.

Как сообщает kp.ru, о важности продивоэпидемических мер Анна Попова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Обязательно нужно соблюдать. Потому что, во-первых, риск заболеть всё равно есть, хоть он и минимальный, но он есть. И эти правила обязательны для всех на сегодняшний период, пока мы не достигнем полного популяционного иммунитета в стране», — сказала она.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов в беседе с «Известиями» заявил, что Российский Минздрав подготовит обновлённую, 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции.