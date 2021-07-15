Правительство утвердило механизм предоставления инфраструктурных кредитов регионам

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Правительство России окончательно утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам.
Правительство утвердило механизм предоставления инфраструктурных кредитов регионам
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«Правительство окончательно утвердило механизм и правила распределения бюджетных кредитов», — сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это знаковое событие.

«К сегодняшней дате восемь регионов полностью отработали все проекты и готовы их начинать. Сегодня у нас начинается старт большой программы. Более 1 трлн рублей пойдёт в инфраструктуру», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением о продлении до 2026 года программы предоставления инфраструктурных кредитов российским субъектам.

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