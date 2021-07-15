«Яблоко» предложило ввести двухнедельный локдаун из-за коронавируса

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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил российскому президенту Владимиру Путину предложение о введении двухнедельного локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
«Яблоко» предложило ввести двухнедельный локдаун из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии «Яблоко» предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления ещё на неделю)», — говорится на сайте партии.

Также предлагается за счёт средств ФНБ компенсировать расходы работодателям по заработной плате, налоговым, страховым платежам.

«Всем сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что максимум смертей за одни сутки от коронавирусной инфекции фиксируется в России третий день подряд.

Так, за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончался 791 человек. Накануне число жертв составляло 786. 

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