Песков высказался о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок.
Песков высказался о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок
  • Reuters

«У нас своих вакцин хватает... У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?» — ответил Песков на вопрос о том, почему в Россию не пускают зарубежные вакцины.

Вместе с этим он отметил, что поставки российских вакцин в регионы идут достаточно регулярно.

«Пока никак не обсуждается», — добавил он, отвечая на вопрос о том, поднимается ли тема поставок зарубежных вакцин в Россию.

Ранее Песков заявил, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.

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