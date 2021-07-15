Военные врачи ЦВО оказывают помощь пациентам с COVID-19 в Хакасии
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военнослужащие оказывают профильную медицинскую помощь в Черногорской межрайоной больнице, два врача инфекциониста — в Черногорском родильном доме и Республиканской клинической больнице имени Одёжкина.
Ещё два военных медика, совместно с гражданскими врачами трудятся в респираторном госпитале на 80 коек, который развёрнут на базе Черногорского социально-оздоровительного центра имени А.И. Лебедя.
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