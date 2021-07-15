Военные врачи ЦВО оказывают помощь пациентам с COVID-19 в Хакасии

Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) оказали помощь в лечении более 200 пациентам с тяжёлыми и средними формами течения коронавируса, находящимися в четырёх перепрофилированных лечебных учреждениях Республики Хакасия.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие оказывают профильную медицинскую помощь в Черногорской межрайоной больнице, два врача инфекциониста — в Черногорском родильном доме и Республиканской клинической больнице имени Одёжкина.

Ещё два военных медика, совместно с гражданскими врачами трудятся в респираторном госпитале на 80 коек, который развёрнут на базе Черногорского социально-оздоровительного центра имени А.И. Лебедя.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.