Авиакомпания «Россия» планирует начать эксплуатацию МС-21 летом 2022 года

Авиакомпания «Россия» планирует начать эксплуатацию российских самолётов МС-21 летом 2022 года.

«В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнёт обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поступление МС-21 во флот станет частью глобальной стратегии группы «Аэрофлот» по образованию на базе авиакомпании «Россия» крупнейшего перевозчика, использующего самолёты отечественных производителей.

14 мая в Минпромторге рассказали о планах испытаний российского пассажирского самолёта МС-21.