Авиакомпания «Россия» планирует начать эксплуатацию МС-21 летом 2022 года
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«В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнёт обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что поступление МС-21 во флот станет частью глобальной стратегии группы «Аэрофлот» по образованию на базе авиакомпании «Россия» крупнейшего перевозчика, использующего самолёты отечественных производителей.
14 мая в Минпромторге рассказали о планах испытаний российского пассажирского самолёта МС-21.