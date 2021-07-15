Авиакомпания «Россия» планирует начать эксплуатацию МС-21 летом 2022 года

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Авиакомпания «Россия» планирует начать эксплуатацию российских самолётов МС-21 летом 2022 года.
Авиакомпания «Россия» планирует начать эксплуатацию МС-21 летом 2022 года
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнёт обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поступление МС-21 во флот станет частью глобальной стратегии группы «Аэрофлот» по образованию на базе авиакомпании «Россия» крупнейшего перевозчика, использующего самолёты отечественных производителей.

14 мая в Минпромторге рассказали о планах испытаний российского пассажирского самолёта МС-21.

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