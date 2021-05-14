В Минпромторге сообщили о планах испытаний МС-21

В Минпромторге рассказали о планах испытаний российского пассажирского самолёта МС-21.

Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что «российское композитное крыло для МС-21 прибыло на Иркутский авиационный завод».

«После его установки и монтажа всех систем самолёт будет готов к началу лётных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года», — цитирует РИА Новости министра.

15 декабря самолёт МС-21-310, оснащённый новыми российскими двигателями ПД-14, совершил первый полёт.