В Минпромторге сообщили о планах испытаний МС-21
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Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что «российское композитное крыло для МС-21 прибыло на Иркутский авиационный завод».
«После его установки и монтажа всех систем самолёт будет готов к началу лётных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года», — цитирует РИА Новости министра.
15 декабря самолёт МС-21-310, оснащённый новыми российскими двигателями ПД-14, совершил первый полёт.