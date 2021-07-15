Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт США над Тихим океаном
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«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — цитирует РИА Новости Национальный центр управления обороной России.
Отмечается, что патрульный самолёт США был сопровождён вдоль юго-восточного побережья Камчатки.
Также сообщается, что нарушения границы России допущено не было.
Ранее стало известно, что российские военные поднимали истребители МиГ-31 и Су-35 для сопровождения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков ВВС США.