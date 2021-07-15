Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт США над Тихим океаном

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Истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для того, чтобы сопроводить патрульный самолёт P-8A ВМС США.
Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт США над Тихим океаном
  • © РИА Новости / Юрий Стрелец

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — цитирует РИА Новости Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что патрульный самолёт США был сопровождён вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Также сообщается, что нарушения границы России допущено не было.

Ранее стало известно, что российские военные поднимали истребители МиГ-31 и Су-35 для сопровождения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков ВВС США.

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