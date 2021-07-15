МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики США над Беринговым морем

Российские военные поднимали истребители МиГ-31 и Су-35 для сопровождения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Как отмечается, 15 июля средствами контроля над нейтральными водами были обнаружены приближающиеся к госгранице три воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит Интерфакс сообщение.

Экипажи идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря, подчеркнули в ведомстве. Нарушения границы допущено не было.

Ранее сообщалось, что Су-27 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем.