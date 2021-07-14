Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

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В Национальном центре управления обороной России заявили, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем.
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении.

Уточняется, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

13 июля российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолёт-разведчик над акваторией Чёрного моря.

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