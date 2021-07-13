Су-30 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем

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Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолёт-разведчик над акваторией Чёрного моря.
Су-30 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение», — сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем.

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