Су-27 сопроводил самолёт-разведчик Франции над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Су-27 сопроводил самолёт-разведчик Франции над Балтийским морем
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушную цель как французский самолёт-разведчик Atlantique 2. Нарушения госграницы допущено не было, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два российских бомбардировщика Су-24 в четверг, 8 июля, выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики.

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