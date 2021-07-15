Опрос: 20% россиян хотели бы переехать в другой город и работать удалённо

Согласно результатам опроса сервиса доставки «СберМаркет» и исследовательского агентства ResearchMe, около 20% россиян хотели бы работать удалённо из другого региона. Большинство респондентов мечтают переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

При этом в среднем 81% россиян не хотели бы уезжать из своего города, даже если бы была возможность.

Больше всего довольны условиями жители Калининграда, Сочи и Ростова-на-Дону. Также всё устраивает 86% москвичей и 81% петербуржцев.

«Больше всего хотели бы уехать жители Владивостока (58%), Екатеринбурга (39%) и Красноярска (25%)», — говорится в исследовании.

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