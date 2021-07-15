Опрос: 20% россиян хотели бы переехать в другой город и работать удалённо

Короткая ссылка
Согласно результатам опроса сервиса доставки «СберМаркет» и исследовательского агентства ResearchMe, около 20% россиян хотели бы работать удалённо из другого региона. Большинство респондентов мечтают переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.
Опрос: 20% россиян хотели бы переехать в другой город и работать удалённо
  • Pixabay

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

При этом в среднем 81% россиян не хотели бы уезжать из своего города, даже если бы была возможность.

Больше всего довольны условиями жители Калининграда, Сочи и Ростова-на-Дону. Также всё устраивает 86% москвичей и 81% петербуржцев.

«Больше всего хотели бы уехать жители Владивостока (58%), Екатеринбурга (39%) и Красноярска (25%)», — говорится в исследовании.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить