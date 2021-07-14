Алексей Волков рассказал о причинах работы в штабе Навального

Бывший координатор штаба Навального* в Волгограде Алексей Волков в интервью с Виталием Серукановым рассказал о том, почему решил начать работу в команде Навального.

По словам Волкова, он решил принять участие в политическом проекте, чтобы получить соответствующий опыт.

«Получить опыт работы в такой крупной политической кампании... я не могу сказать, что я прямо питал там какие-то иллюзии, что из этого выйдет что-то интересное. Это изначально была задача получить опыт работы в масштабной, крупной политической кампании», — сказал он.

Как отметил Волков, у него «было чёткое понимание», что всё происходящее в определённый момент закончится.

«Было чёткое понимание, что на каком-то этапе эта кампания закончится. Очень было интересно, в какой момент команда ФБК (Фонд борьбы с коррупцией**) сдастся и объявит, что они политические импотенты. Я был крайне огорчён, когда... подали документы в ЦИК, им сказали «нет», и они такие: «Ну ладно», — заявил он.

По его словам, после отказа в регистрации штабы продолжили свою работу.

«Штабы оставили, штабы продолжают работать, и Волков (Леонид. — RT) резко перестаёт отчитываться по доходам. Он также публикует, сколько на что тратится денег... а реальной диаграммы по доходам: сколько присылали на Сбер, сколько на «Альфу», сколько прислали на расчётные счета фонда или биткоинов — эта информация исчезла. Он перестал её публиковать», — отметил он.

В апреле сотрудник ФБК* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального.

* «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.