Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он рассказал, что «порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации».

При этом Мурашко отметил, что противопоказания могут быть и постоянными, и временными.

Министр заявил, что решение о выдаче справки о медотводе от вакцинации принимают врачи той медорганизации, в которой наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода.

«Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдаётся сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — цитирует РИА Новости главу Минздрава.

Согласно данным на 14 июля, за сутки в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 857 002 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.