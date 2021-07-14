Артемий Лебедев рассказал, что его «бесят» расследования ФБК

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесят» расследования Фонда борьбы с коррупцией*.

«Больше всего на свете меня бесят расследования Фонда борьбы с коррупцией, потому что это... ссанина в уши», — заявил он.

По его словам, члены фонда делают «очень смотрибельный» и хорошо запакованный продукт, а также рассказывают «очень убедительным голосом абсолютную чушь».

«Когда смотришь на факты, из чего состоит их расследование, видишь, насколько всё поменяно с ног на голову», — отметил Лебедев.

В качестве примера он привёл рассказ Марии Певчих.

«Выходит Мария Певчих и говорит, что есть две девушки, две истории, и они так похожи друг на друга, и давайте сравним, как в путинской России страшно происходит и одни люди получают квартиры, а другие не получают квартиры, и как у нас всё несправедливо», — рассказал он.

Как пояснил Лебедев, данная история про девушек Юлию Ветрову и Зарину Догузову, которая является главой Ростуризма.

«Юлии Ветровой выделяет квартиру Юрий Жданов, который является отцом Ивана Жданова, который директор Фонда борьбы с коррупцией. И он выделяет квартиру, которую она получить была не должна, потому что одну квартиру уже её семья получила. У неё эту квартиру попросили обратно, она её не отдала, тогда её отобрали по суду. Суд постановил, что квартира была выдана незаконно. А Зарина Догузова в это время купила квартиру в Москве в доме, где живут чиновники московской мэрии», — рассказал он.

По его словам, в рамках этой истории Певчих сравнивает двух девушек, но утаивает важный факт.

«При этом Мария Певчих утаивает тот важный факт, что обе девушки являются членами партии «Единая Россия», потому что когда она защищает каких-то бедных и несчастных, то они не могут быть единороссами», — добавил он.

После этого, как отметил Лебедев, идёт главная подтасовка фактов.

«Мария говорит, что Зарина Догузова встала в очередь нуждающихся и получила квартиру бесплатно. Певчих показывает нам скриншот, но забывает в нём подсветить надпись, где говорится, что Зарина покупает квартиру за счёт накопленных средств, то есть за свои деньги. А та девушка... получила квартиру незаконно, она её получила просто потому, что она состояла в жилищной комиссии с Юрием Ждановым, который ей эту квартиру выдал, она его давно знала», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом прокомментировал ситуацию с Фондом борьбы с коррупцией.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.