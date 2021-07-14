Эксперт дал советы по защите от интернет-мошенников

Короткая ссылка
Исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Павел Шуст дал советы по защите от интернет-мошенников.
Эксперт дал советы по защите от интернет-мошенников
  • © Suthep Wongkhad / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Как он отметил в беседе с радио «Комсомольская правда», во время летних отпусков многие жалуются на участившиеся случаи мошенничества при оплате гостиниц, туров, перелётов через интернет.

«Мошенники начали оборачивать их (сайты с оплатой. — RT) в другие обёртки. Мошенники стремятся туда, где сейчас деньги, о чём сейчас говорят», — отметил он.

Шуст рекомендует при оплате внимательнее смотреть адрес страницы. Обычно мошенники регистрирую домены, которые похожи на настоящие торговые марки. Там не хватает одной буквы или она заменена на другую.

«Если забронировали на каком-то ресурсе, например, гостиницу и потом получаете сообщение от владельца или администратора этой гостиницы с просьбой внести платёж, это повод насторожиться», — отметил он.

Также он указал, что в некоторых браузерах, например, есть ярлыки зелёного замка, что подтверждает безопасность сайта. Если же в адресной строке высвечивается красный или серый замок, то стоит проявить осторожность.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Nation News дал советы по противодействию телефонным мошенникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить