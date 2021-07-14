Эксперт дал советы по защите от интернет-мошенников

Исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Павел Шуст дал советы по защите от интернет-мошенников.

Как он отметил в беседе с радио «Комсомольская правда», во время летних отпусков многие жалуются на участившиеся случаи мошенничества при оплате гостиниц, туров, перелётов через интернет.

«Мошенники начали оборачивать их (сайты с оплатой. — RT) в другие обёртки. Мошенники стремятся туда, где сейчас деньги, о чём сейчас говорят», — отметил он.

Шуст рекомендует при оплате внимательнее смотреть адрес страницы. Обычно мошенники регистрирую домены, которые похожи на настоящие торговые марки. Там не хватает одной буквы или она заменена на другую.

«Если забронировали на каком-то ресурсе, например, гостиницу и потом получаете сообщение от владельца или администратора этой гостиницы с просьбой внести платёж, это повод насторожиться», — отметил он.

Также он указал, что в некоторых браузерах, например, есть ярлыки зелёного замка, что подтверждает безопасность сайта. Если же в адресной строке высвечивается красный или серый замок, то стоит проявить осторожность.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Nation News дал советы по противодействию телефонным мошенникам.